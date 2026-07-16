«Серая зона» для брендов: бизнес просит Мишустина усилить контроль за карточками на маркетплейсах

Русская ассоциация участников фешен-индустрии (РАФИ) и Ассоциация текстильщиков России (АТР) направили Михаилу Мишустину письмо с просьбой доработать постановление о проверке карточек товаров на маркетплейсах.
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