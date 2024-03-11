Каток в Петровском парке закрыли на несколько дней

Каток в центре Архангельска не работает с сегодняшнего дня — 11 марта.— В связи с погодными условиями с 11 по 14 марта каток «Петровский» не работает, — сообщили в Архангельском театре драмы имени Ломоносова.
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