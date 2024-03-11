Регион 29
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

124 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Еграшин
    Этого ж только на ту яму, которая на фото, и хватит.15 миллионов рубл...
  • yumashev
    А сколько стоит урок? В Подмосковье одно занятие стоит 1100 руб. В СССР все детские кружки и секции для детей и взрос...Весной в Архангел...
  • Рустюм Аминов
    На Ямале давно практикуется так называемые "Полярки" выплачиваются с первых дней работы!«Северные» надбав...

Каток в Петровском парке закрыли на несколько дней

Каток в Петровском парке закрыли на несколько дней

Каток в центре Архангельска не работает с сегодняшнего дня — 11 марта.— В связи с погодными условиями с 11 по 14 марта каток «Петровский» не работает, — сообщили в Архангельском театре драмы имени Ломоносова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх