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Подколзин о жизни в Канаде: «В Ванкувере прекрасные рестораны, много русских ребят. Но мы здесь в гостях, Россия всегда останется домом»

– К жизни в Канаде полностью адаптировались? – Да, но мы с женой везунчики, избалованы Ванкувером. У нас тут есть прекрасные рестораны, много русских ребят, которые нам помогают, у Саши много русскоговорящих подруг и знакомых.

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