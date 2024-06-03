Подколзин о жизни в Канаде: «В Ванкувере прекрасные рестораны, много русских ребят. Но мы здесь в гостях, Россия всегда останется домом»

– К жизни в Канаде полностью адаптировались? – Да, но мы с женой везунчики, избалованы Ванкувером. У нас тут есть прекрасные рестораны, много русских ребят, которые нам помогают, у Саши много русскоговорящих подруг и знакомых.
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