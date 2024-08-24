Стали известны результаты шахматного и шашечного турниров. Лидерами соревнований в шахматах стала команда Новоаннинского района, в шашках наши спортсмены уступили лидерство новониколаевцам.
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Стали известны результаты шахматного и шашечного турниров. Лидерами соревнований в шахматах стала команда Новоаннинского района, в шашках наши спортсмены уступили лидерство новониколаевцам.