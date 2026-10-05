В ФСБ заявили о задержании собиравших данные об объектах ОПК и ТЭК для терактов

В Перми и Белгородской области задержаны два агента спецслужб Украины, собиравшие сведения об объектах ОПК и ТЭК.
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