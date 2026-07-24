В Киеве на митинге потребовали отправить в отставку министра по делам ветеранов

Восьмой день подряд под стенами правительственного квартала в Киеве не стихает гул протеста. Но то, что начиналось как история вокруг одного человека — экс-министра обороны Михаила Фёдорова — превратилось в системный слом.
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