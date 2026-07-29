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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Киселевич о будущем: «Мыслей много. Есть предложения, которым я удивился. Люди меня не знают, но приглашают на работу на разные должности»

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Гагарина Богдан Киселевич высказался о своем будущем.

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