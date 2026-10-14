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Google вырубила сотни гектаров леса в соседней с Карелией Финляндией ради дата-центров, а в самой республике нанесли вред природе на млн рублей

В связи с чем власти скандинавской страны остановили работы. В Суоми разгорается скандал вокруг строительства центров обработки данных Google.

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