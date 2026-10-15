Только не надо меня учить любить родину ценить Путина, как тут некоторые пытаются. Когда-то в ЖЖ я огромные тексты об этом написал и не жалею.
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