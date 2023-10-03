Представители Aston Martin сказали, что Valkyrie больше, чем суперкар для гаража: он должен быть на дорогах

В мире, где суперкары стоимостью в миллион долларов часто оказываются в гаражах коллекционеров, представители Aston Martin заявляют, что желают, чтобы на их Aston Martin Valkyrie 2023 владельцы ездили на постоянной основе.
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