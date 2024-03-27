Суды, скандалы и интриги: как жизнь Полежайкина из «Папиных дочек» превратилась в сериал

Эксклюзивное интервью актера Михаила Казакова. Что случилось со знаменитым Полежайкиным из сериала «Папины дочки»? Из-за чего он чуть не погиб? И кто угрожал ему убийством? Чем сейчас занимается артист? Как несчастный случай разрушил его брак? И в чем Казакова обвинили бывшая жена и падчерица? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».