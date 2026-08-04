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Цена Xbox — космос, актёров в сериале по God of War заменят, Owlcat не бросит классические RPG…

Цена Xbox — космос, актёров в сериале по God of War заменят, Owlcat не бросит классические RPG…

Xbox Series подорожала на 33-50 % в Европе и Великобритании в зависимости от модели; СМИ сообщают, что актёров, играющих Атрея и Труд в сериале по God of War, заменят во втором сезоне; авторы Pathfinder и Rogue Trader пообещали продолжить выпускать классические RPG; авторы Vampire: The Masquerade — Eternal Whispers поделились кучей деталей об игре; для Dragon’s Dogma II готовят «хардмод» и предмет для лечения драконьей чумы; Square Enix отвергла обвинения в использовании ИИ для арта Kingdom Hearts Collection; анонсирова .

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