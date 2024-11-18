История Джулии Чайлд, которая стала звездой кулинарного искусства, когда разменяла шестой десяток

Даже если вы не видели ни одного кулинарного шоу Джулии Чайлд и не держали в руках ее книгу, об этой выдающейся женщине вы наверняка слышали, ведь она вошла в историю как самый популярный шеф-повар XX века.
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