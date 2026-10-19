В Екатеринбурге наступил сезон «переобувания» автомобилей в зимние шины. Аналитики сервиса «Авито» провели опрос горожан, чтобы узнать, как автомобилисты принимают решение о замене резины и сколько готовы потратить на новые шины.
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