В России начался весенний призыв 2024 года на военную службу, сообщает Минобороны России. Он будет проходить во всех субъектах РФ, кроме 53 муниципальных образований отдельных районов Крайнего Севера и местностей, которые к ним приравнены.
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