Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Важная помощь десанту и морпехам, воюющим у Вербового и Херсона, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Важная помощь десанту и морпехам, воюющим у Вербового и Херсона, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Бойцы 247 и 177 полков благодарят за генератор Влада и Дмитрия из Москвы, за паяльную станцию, инструменты для ремонта дронов и комплектующие — Ивана и его друзей, за переходники на РПГ и хвосты для ВОГ Технофронт «Русской весны».

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