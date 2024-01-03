Важная помощь десанту и морпехам, воюющим у Вербового и Херсона, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Бойцы 247 и 177 полков благодарят за генератор Влада и Дмитрия из Москвы, за паяльную станцию, инструменты для ремонта дронов и комплектующие — Ивана и его друзей, за переходники на РПГ и хвосты для ВОГ Технофронт «Русской весны».
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