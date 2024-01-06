Игорь Бутман поддержал решение Владимира Путина участвовать в мартовских выборах

Музыкант поставил свою подпись в поддержку Путина Народный артист России Игорь Бутман в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщил, что поддержал решение действующего президента Владимира Путина о выдвижении в качестве кандидата на выборах в марте текущего года.