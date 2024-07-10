Что делать, если ребенка укачивает в машине: практические рекомендации для комфортной поездки

Причины, почему ребенка может сильно укачивать и тошнить в машине до рвоты. Вместе с врачом рассказываем, что делать, если маленького ребенка в 1, 2, 3, 4, 5 лет стало укачивать и рвать в транспорте, в проекте Дети Mail.