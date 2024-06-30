В России появился еще один аналог YouTube. Его назвали «Платформа»

Российские разработчики из компании Rteam представили сервис «Платформа», который позиционируется как очередной аналог видеохостинга YouTubeКак сообщает ТАСС, в медиацентре Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) прошла презентация еще одного отечественного аналога видеосервиса YouTube.
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