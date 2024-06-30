Digitalocean.ru
Глубина ТеченияФауна
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Digitalocean.ru

20 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

В России появился еще один аналог YouTube. Его назвали «Платформа»

В России появился еще один аналог YouTube. Его назвали «Платформа»

Российские разработчики из компании Rteam представили сервис «Платформа», который позиционируется как очередной аналог видеохостинга YouTubeКак сообщает ТАСС, в медиацентре Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) прошла презентация еще одного отечественного аналога видеосервиса YouTube.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх