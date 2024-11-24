Председатель СК России запросил доклад о ходе проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан в Свердловской области.

В социальных сетях опубликовано обращение к главе ведомства с просьбой проверить одно из развлекательных заведений города Каменск-Уральский, где, по данным инициаторов обращения, осуществляется нелегальная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним.
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