ФСБР уведомили о задержании тренера по делу о содействии терроризму

Уведомление о задержании тренера женской сборной Алишери Исматзоды получила от правоохранительных органов Федерация спортивной борьбы России (ФСБР), сообщает 1 июля ТАСС со ссылкой на пресс-атташе ФСБР Тиграна Аваняна.
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