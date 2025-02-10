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Царьград

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Не совсем спа-отель: сразу несколько преступлений выявили в челябинском заведении

Не совсем спа-отель: сразу несколько преступлений выявили в челябинском заведении

Оно работало в самом центре города, у всех на виду.Сотрудники Управления МВД Челябинска при силовой поддержке ОМОН Росгвардии накрыли заведение, в котором оказывались услуги интимного характера.

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Комментарии
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Амара Карпова
Всех отправить на СВО на разминирование минного поля, особенно этих грязных шлюх💯мерзость🤮
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18 час.
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