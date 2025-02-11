В Архангельске пройдёт «Арктический забег». Приглашаются все желающие

Спортивное мероприятие «По следам кудесника» стартует 22 февраля на Площади Мира.Напомним, что первый забег состоялся в прошлом году по инициативе регионального сообщества президентской платформы «Россия — страна возможностей».
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