Крым 24 |Z| Все новости Крыма

🚰 В четырёх районах Севастополя вода сегодня будет подаваться по графику Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в Гагаринском, Ленинском, Балаклавском и Нахимовском районах водоснабжение сегодня будет осуществляться с 9:00 до 12:30 и с 19:00 до 22:00.