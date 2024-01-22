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Жуть в Китае: десятки людей заживо погребены оползнем

Жуть в Китае: десятки людей заживо погребены оползнем

Оползень в Китае похоронил десятки людей в провинции Юньнань, сообщают государственные СМИ. Предварительные расследования показывают, что 47 человек из 18 домохозяйств пропали без вести в горном регионе, передает китайский телекомпания CCTV.

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