Жуть в Китае: десятки людей заживо погребены оползнем

Оползень в Китае похоронил десятки людей в провинции Юньнань, сообщают государственные СМИ. Предварительные расследования показывают, что 47 человек из 18 домохозяйств пропали без вести в горном регионе, передает китайский телекомпания CCTV.
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