Мосбиржа может обязать ряд компаний раскрывать нефинансовую отчетность

Московская биржа может ввести обязанность для компаний из первого и второго котировального списка публиковать нефинансовую отчетность, заявила старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти биржи Елена Курицына.
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