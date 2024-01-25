Прокуратура проверит факт высадки ребенка из автобуса в Архангельске

Ведомство проанализирует материалы из интернета и предпримет необходимые меры по отношению к виновнымКак сообщила пресс-служба прокуратуры Архангельской области, специалистами была организована проверка по факту публикации в интернете видеоролика, на котором запечатлена высадка ребенка из автобуса.
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