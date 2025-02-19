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Петербургский дневник

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Санкт-Петербургский госпиталь для ветеранов войн поборется за звание лучшего госпиталя России

Санкт-Петербургский госпиталь для ветеранов войн поборется за звание лучшего госпиталя России

Санкт-Петербургский госпиталь для ветеранов войн поборется за звание лучшего госпиталя России Учреждение примет участие в трех номинациях 1 февраля стартовал приём заявок на участие во Всероссийском конкурсе на лучший госпиталь для ветеранов войн.

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