Санкт-Петербургский госпиталь для ветеранов войн поборется за звание лучшего госпиталя России Учреждение примет участие в трех номинациях 1 февраля стартовал приём заявок на участие во Всероссийском конкурсе на лучший госпиталь для ветеранов войн.
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