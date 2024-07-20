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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Баварии» о будущем Киммиха: «У него еще год по контракту. Договорились, что поговорим после отпуска» 

Директор «Баварии» о будущем Киммиха: «У него еще год по контракту. Договорились, что поговорим после отпуска» 

«Будущее Киммиха? Конечно, вопрос по-прежнему открыт. У него еще год по контракту. Мы договорились, что поговорим с ним после отпуска», – сказал спортивный директор мюнхенского клуба в интервью Bild.

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