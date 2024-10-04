КИРИЛЛ СТРЕЛЬНИКОВ Протоукраинские копатели Черного моря, помимо окаменелого борща, оставили после себя глиняные таблички, одна из которых гласит: "Нет такой зрады, которую нельзя было бы объявить перемогой".
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