Расчеты зенитных ракетных комлексов «Стрела-10» "сканируют небо". Зенитно-ракетный комплекс Стрела-10 представляет собой высокоточную систему вооружения, предназначенную для поражения воздушных целей.
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Расчеты зенитных ракетных комлексов «Стрела-10» "сканируют небо". Зенитно-ракетный комплекс Стрела-10 представляет собой высокоточную систему вооружения, предназначенную для поражения воздушных целей.