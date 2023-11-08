Концерт "Голос тишины" пройдет в Алматы 29 ноября

29 ноября 2023 года в 19:00 часов в Большом зале Казахской государственной филармонии имени Жамбыла состоится концерт "Голос тишины", с участием Академического фольклорно-этнографическиого оркестра «ОТЫРАР САЗЫ» имени Тлендиева, передает inAlmaty.
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