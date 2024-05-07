Какой сок снижает риск инфаркта?

Около 30 % людей на планете погибает от болезней сердца и сосудов. Ученые постоянно придумывают новые средства, которые помогают сердцу и сосудам, однако, все еще порядка 30% людей на планете погибает от этих болезней.
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