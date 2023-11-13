Песков прокомментировал возможные переговоры Путина с Шольцем в 2024 году

Президент России Владимир Путин всегда готов к результативным контактам. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о возможных переговорах Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
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