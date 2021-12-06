Путин исполнит мечты трех детей

В понедельник Владимир Путин посетит с визитом Индию. Как ожидается, в ходе переговоров с премьер-министром Нарендрой Моди будут обсуждены новые масштабные инициативы по дальнейшему развитию двусторонних отношений и подписан пакет документов.
В понедельник Владимир Путин посетит с визитом Индию. Как ожидается, в ходе переговоров с премьер-министром Нарендрой Моди будут обсуждены новые масштабные инициативы по дальнейшему развитию двусторонних отношений и подписан пакет документов.
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