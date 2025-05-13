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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Перри провел 225-й матч в плей-офф НХЛ и делит 9-е место в истории с Андерсоном. Рекорд у Челиоса (266)

Перри провел 225-й матч в плей-офф НХЛ и делит 9-е место в истории с Андерсоном. Рекорд у Челиоса (266)

Форвард «Эдмонтона» принял участие в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вегасом» (3:0, 3-1).

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