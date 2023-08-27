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Владимир Кирильцев о юниорском ЧМ по велотреку: «Это был необходимый глоток свежего воздуха. Первые международные соревнования для спортсменов»

Российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, взяли четыре золотых, серебряную и три бронзовых медали.

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