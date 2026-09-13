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Шняги.Нет

3 подписчика

Когда сам себя не похвалишь

Когда сам себя не похвалишь

Взрослеть — это когда ты сам себе и повар, и критик, и единственный зритель. Сварил суп, съел две тарелки, а в ответ — тишина.

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