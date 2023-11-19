В МИД РФ назвали сложной ситуацию с выходом через КПП "Рафах"

Обстановка вокруг КПП "Рафах", через который осуществляется выход граждан из сектора Газа, остается сложной, а вывод иностранцев происходит поэтапно, с учетом ограниченности пропускных возможностей КПП и непрекращающихся боестолкновений.
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