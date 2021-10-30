Новые анекдоты

В связи с пандемией мужчинам настоятельно рекомендуется… … приглашать женщин не в кино и ресторан, а сразу к себе домой! Мамаша напутствует дочку, идущую на свидание: - Деточка, ты как следует покушай, с пустым желудком не убегай, а то ОН тебя пригласит в ресторан - а ты с голодухи согласишься, и ОН подумает: вот легкая добыча, покормлю и она моя! Нееет, надо быть гордой, ценить себя дороже, чем один ужин! И каблуки высокие не надевай, а то устанут ножки, и ты сама попросишься где-нибудь посидеть, а ОН подумает: во нахалка, набивается, чтоб покормил, а дальше уж сам бог велел ее к себе тащить! Да, и вот еще: не красься слишком ярко, а то будет вульгарный вид.