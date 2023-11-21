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Стэмкос о голевой передаче Кучерова на 59:55: «Мировой класс. Такой пас может сделать еще только один парень в НХЛ, возможно»

Стэмкос о голевой передаче Кучерова на 59:55: «Мировой класс. Такой пас может сделать еще только один парень в НХЛ, возможно»

Капитан «Тампы» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (5:4 ОТ) на 59:55 с передачи россиянина.

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