Почему "Кинжалы" намного опаснее, чем принято считать? Теперь они будут постоянно патрулировать Чёрное море...

61K прочитали «Это не угроза — то, что я сейчас анонсирую: по моему поручению ВКС начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Чёрным морем», - публично заявил В.
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