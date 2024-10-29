Мосгорсуд приговорил к колонии IT-специалиста за попытку передать данные ЦРУ

В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что Московский городской суд вынес приговор IT-специалисту, который пытался передать ЦРУ сведения, относящиеся к государственной тайне — его отправят на 13,5 лет в колонию.
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