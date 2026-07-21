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Три золота Олимпиады, громкие обвинения и жизнь за океаном: как сложилась судьба 71-летней гимнастки Ольги Корбут

Три золота Олимпиады, громкие обвинения и жизнь за океаном: как сложилась судьба 71-летней гимнастки Ольги Корбут

В начале семидесятых годов имя этой хрупкой советской гимнастки гремело на весь мир. Зрители замирали у экранов, когда она исполняла свой коронный элемент — «петлю Корбут».

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