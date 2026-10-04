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Газета.ру

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Автоэксперт Липовицкий: китайские шины вдвое дешевле других шин

Автоэксперт Липовицкий: китайские шины вдвое дешевле других шин

Китайские зимние шины подходят большинству автомобилистов для повседневных поездок, однако могут уступать продукции известных брендов при сильных морозах, активном вождении и маневрах на скользкой дороге.

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