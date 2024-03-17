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«Горько, как тонна васаби» – Путин заставил Японию «проглотить» нестерпимые условия – ради нефти «самураи» сдались

«Горько, как тонна васаби» – Путин заставил Японию «проглотить» нестерпимые условия – ради нефти «самураи» сдались

  Бедную Японию наш уважаемый президент просто заставил рыдать горючими слезами! Путин буквально тонну самого жгучего в мире васаби заставил проглотить руководство Токио, а когда слёзы на глазах выступили – пожелал им приятного аппетита и много новых сюрпризов.

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Комментарии
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владимир рябченко
у кого морковка того осёл и празднует... сытый осёл неуправляем
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10 час.
Александр Шилов
Это точно)))))))))))))
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10 час.
лл
лина любимцева
Японцы ХОЛУИ... Служат тем, кто  убил столько японцев своим ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ!! И до сих пор последствия  применения США ЯО, убивают японцев.
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9 час.

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