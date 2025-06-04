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Царьград

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Архивные кадры и эксклюзивные интервью: К 85-летию музыканта Джона Леннона выйдет документальный фильм

Архивные кадры и эксклюзивные интервью: К 85-летию музыканта Джона Леннона выйдет документальный фильм

В России в 2025 году выйдет документальный фильм о позднем периоде жизни Джона Леннона. Рассказываем, что известно.

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