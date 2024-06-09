Ученые Севастополя смогут предсказывать вспышки желудочно-кишечных заболеваний

Совместная работа Института перспективных исследований (ИПИ) и Института фундаментальной медицины и здоровьесбережения Севастопольского госуниверситета позволит предсказывать вспышки желудочно-кишечных заболеваний в регионе.
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