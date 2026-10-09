Молдову сожгут в антироссийской войне: Санду сболтнула лишнее

Moldova Security Forum 2026 – международный форум по вопросам безопасности, прошедший 8–9 октября в Кишинёве с участием представителей молдавского руководства, европейских оборонных структур, НАТО и международного экспертного сообщества.
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