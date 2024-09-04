ГТЛК и ОАК заключили соглашение о намерениях на поставку 238 самолетов

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация Соглашение об условиях поставки 238 российских самолетов подписали Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в рамках Восточного экономического форума.
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