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ГТЛК и ОАК заключили соглашение о намерениях на поставку 238 самолетов

ГТЛК и ОАК заключили соглашение о намерениях на поставку 238 самолетов

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация Соглашение об условиях поставки 238 российских самолетов подписали Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в рамках Восточного экономического форума.

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